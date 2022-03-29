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Siva Vahası'ndan Yıldız Manzarası

Xinhua - Güncel
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Siva Vahası'ndan Yıldız Manzarası

SİVA, 29 Mart (Xinhua) — Fotomontajla oluşturulmuş karede, Mısır'ın Matruh Vilayeti'nde yer alan Siva Vahası çevresinde çöl üzerindeki yıldız izleri görülüyor. Mısır'ın Batı Çölü'ndeki Siva Vahası, doğal manzaraları, tarihi kalıntıları ve kültürel gelenekleri ile Mısır'da ünlü bir turizm merkezidir, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

SİVA, 29 Mart (Xinhua) — Fotomontajla oluşturulmuş karede, Mısır'ın Matruh Vilayeti'nde yer alan Siva Vahası çevresinde çöl üzerindeki yıldız izleri görülüyor. Mısır'ın Batı Çölü'ndeki Siva Vahası, doğal manzaraları, tarihi kalıntıları ve kültürel gelenekleri ile Mısır'da ünlü bir turizm merkezidir, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Turizm, Mısır, Mart, Güncel, Haberler

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