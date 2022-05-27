SİÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Demir'den 27 Mayıs açıklaması - Haberler

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerif Demir, "Darbelerin siyasette bir çözüm yolu değil yeni sorunların kaynağı olduğunu kabullenmeliyiz." dedi.

Demir, 27 Mayıs askeri darbesinin 62'nci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, daha demokratik bir ülke için geçmişte yaşanan darbelerle yüzleşmek gerektiğini söyledi.

Bu darbenin ilk askeri darbe olduğunu ve orduyu siyasallaştıran, ordunun siyasete müdahale etme geleneğini başlatan ilk siyasal ve askeri hareket olduğunu dile getiren Demir, "Darbelerin siyasette bir çözüm yolu değil yeni sorunların kaynağı olduğunu kabullenmeliyiz." diye konuştu.

Demir, şunları kaydetti:

"27 Mayıs'ı gerçekleştirenler bu darbeye 'İkinci Cumhuriyet' adını verdiler. Askerlerin en önemli amaçları, yeni bir anayasa hazırlayıp ve yeni bir seçim sistemi getirerek Demokrat Parti (DP) dönemi siyasal koşulların oluşmasına mani olmaktı. Bu amaç yolunda askerler, her istediklerini rahatlıkla yaptılar. İdamları gerçekleştirdiler. DP siyasi kadrolarını tamamen siyasetin dışına ittiler."

1961 Anayasası'yla tesis edilen yeni düzenin, DP döneminde yaşananlara engel olacağı ve ülkenin bir daha 27 Mayıs askeri darbesi koşullarına hiç gelmeyeceğinin düşünüldüğünü aktaran Demir, şöyle dedi:

"Bu anayasa sorunların çözümüne katkı sağlamadı. Bu sebeple 1961 Anayasası'nda 1971 ve 1973 yıllarında değişiklikler yapıldı. Askerlerin isteğiyle yapılan bu değişikliklerle askeri vesayet daha da genişletildi. Yine de sorunlar tamamen sona ermedi. Siyasette askeri vesayetin genişlemesi siyasete istikrar getirmediği gibi rejimin demokratik niteliğine gün geçtikçe daha fazla zarar verdi."