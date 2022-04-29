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Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası sona erdi

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası sona erdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Basketbol Turnuvası sona erdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Sıtkı Koçman Rektörlük Kupası Basketbol Turnuvası sona erdi.

Üniversite öğrencileri arasında düzenlenen turnuvada, kadınlarda Eğitim Fakültesi birinci, Tıp Fakültesi ikinci ve Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi üçüncü oldu.

Erkeklerde, Teknoloji Fakültesi birinciliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ikinciliği ve Mühendislik Fakültesi ise üçüncülüğü elde etti.

Üniversitenin kapalı spor salonunda gerçekleşen törende, fakültelere ödüllerini Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek verdi.

Çiçek, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin kadın ve erkek olarak tüm sportif faaliyetlere katılmasını çok önemsediğini belirterek, bu nedenle onları her daim desteklediğini kaydetti

AA / Durmuş Genç - Güncel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Üniversite, basketbol, Güncel, Haberler

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