SİTELERDE AİDAT TARTIŞMALARI SON BULMUYOR

İstanbul'da site aidatları yönetimlerle konut sahiplerini karşı karşıya getirdi. Aidatlar sitenin sağladığı olanaklar, dikey ya da yatay mimaride inşa edilmiş olması, bulunduğu ilçe, daire büyüklüğü, yapının yeni ya da eski bir projede olması gibi etkenlere göre değişiyor. Aylık aidat bedeli ortalama 1500 ila 8 bin lira arasında değişiyor. Çekmeköy'de ortalama 8 bin TL olan aidatlar, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de 3 bin TL, Mecidiyeköy'de 2 bin TL, Sultangazi ve Ümraniye'de ise 1500 liraya kadar düşüyor. Havuzlu sitelerde ise aidata en az 500 lira daha ekleniyor. Uzmanlar, aidatlar için önceden belirlenen yönetim planının en başından okunması gerektiğini belirtiyor.

"AİDATLARIN YÜKSELMESİ ZAMLARLA ORANTILI"

"ÇEKMEKÖY'DE 8 BİN TL, SULTANGAZİ'DE 1500 TL AİDAT"

"YÖNETİM PLANINDA YAZIYORSA ÖDEMEK ZORUNDASINIZ"

"ÇEKMEKÖY VE ATAŞEHİR'DE AİDAT ÖDEMELERİ KONUSUNDA ÇOK YOĞUN KAVGA VAR"

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-Gayrimenkul Hukuku Derneği Av. Ali Güvenç Kiraz ile röportaj