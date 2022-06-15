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Site otoparkında heyelan meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Güncel
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Site otoparkında heyelan meydana geldi Karabük'te site otoparkında meydana gelen heyelanda derin yarıklar oluştu.

Site otoparkında heyelan meydana geldi

KARABÜK - Karabük'te site otoparkında meydana gelen heyelanda derin yarıklar oluştu.

Olay, Kılavuzlar Mahallesi Öte Karşı Kredi Yurtlar Kurumu Küme Evleri mevkiinde bulunan Teras Sitesi'ne ait otoparkta meydana geldi. Yağışların ardından yumuşayan toprağın kayması sonucu heyelan meydana geldi. Derin yarıkların oluştuğu bölgede araçların otoparka girişleri yasaklandı.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Güncel

Karabük Güncel Haberler

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