Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

ESKİŞEHİR'de define bulma amacıyla birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

MAHMUDİYE, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de define bulma amacıyla birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Mahmudiye ilçesine bağlı Topkaya Mahallesi Aşakayalar mevkiindeki sit alanında define bulma amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Hasan Sevran tümülüsü içerisinde yapılan kontrollerde 3 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı. Şüphelilerin 2 metre derinliğinde, 2 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde çukur kazdıkları tespit edilirken, yanlarında kaçak kazıda kullanılan dedektör, jeneratör, 2 adet hilti, matkap, 5 litre benzin, 2 adet demir keski ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçak Kazı, Mahmudiye, Jandarma, Define, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title