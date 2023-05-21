Sit alanında kaçak kazıya 2 gözaltı

AYDIN'ın Didim ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Akköy Mahallesi'ndeki birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 10 tarihi obje, 2 sikke ve 1 çan ele geçilirdi. Ayrıca, 1 dedektör ile 5 kazı malzemesine de el konuldu. Tarihi eserlerin, tespit çalışmalarının ardından Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.