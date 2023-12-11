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Şişli ve Beyoğlu'nda 4 günde 9 ayrı kapkaç yapan şüpheli yakalandı

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Şüphelinin aynı suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak çıktığı belirlendi.

Şişli ve Beyoğlu'nda 4 günde 9 ayrı kapkaç yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin aynı suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden izin alarak çıktığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şişli ve Beyoğlu'nda  3 - 7 Aralık tarihleri arasında 9 ayrı kapkaçla ilgili çalışma başlattı.

Motosikletli şüphelinin yakalanması için 53 farklı kamera görüntüsü incelendi. Şüphelinin 10 kilometre içinde 9 kapkaç yaptığı tespit edildi. Ekipler, Fatih'te plakasız motosikleti park eden şüphelinin yüzünün kapüşonunu düzeltirken kameraya yansıması üzerine kimliğini  belirledi. Şüphelinin 22 yaşındaki E.Ç. olduğu belirlendi. Takip edilen E.Ç.  Şişli'de yeni bir kapkaç gerçekleştireceği sırada suçüstü yakaladı. 27 suç kaydının olduğu ve kapkaç suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 30 Kasım'da izin alarak çıktığı belirlenen E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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