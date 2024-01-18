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Şişli ve Beşiktaş'ta Değnekçilik Yapan 3 Kişi Yakalandı

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İstanbul'da Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde değnekçilik yapan 3 kişi, sivil trafik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birine dubalama yaparak para vermek istemeyen sürücülerin park etmesini engellediği için 3 bin 135 lira para cezası verildi.

ŞİŞLİ ve Beşiktaş'ta, değnekçilik yapan 3 kişi, sivil trafik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden birine de dubalama yaparak kendilerine para vermek istemeyen sürücülerin park etmesini engellediği gerekçesiyle 3 bin 135 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, değnekçilik yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şişli ile Beşiktaş'ta gerçekleştirilen çalışmalarda, sokak ve çevrelerinde araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz ücret talep eden E.B., S.A. ve M.A. adlı şüpheliler suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilere, 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs ettikleri' gerekçesiyle adli işlem başlatıldı. Ayrıca, şüphelilerden E.B.'ye dubalama yaparak kendilerine para vermek istemeyen sürücülerin park etmesini engellediği için 3 bin 135 lira para cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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