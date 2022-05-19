Şişli ve Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı - Haberler

Şişli ve Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi.

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen kortej yürüyüşü, Halaskargazi Caddesi üzerindeki Atatürk Evi Müzesi önünden başladı.

Belediye Başkanı Muammer Keskin'in de yer aldığı kortejde katılımcılar, meşaleler ve ellerinde Atatürk resimlerinin yer aldığı afiş ve Türk bayraklarıyla Maçka Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Etkinlik, parkta düzenlenen müzik programıyla devam etti.

Avcılar Belediyesi'nce de 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü düzenledi.

Marmara Caddesi Havuz Meydanı'nda başlayan yürüyüş öncesi katılımcılara Türk bayrakları dağıtıldı. Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de katıldığı yürüyüşte belediyenin bando takımı da yer aldı.

Meşaleler ile devam eden yürüyüş Marmara Caddesi'nin bitiminde sona erdi. Etkinlik düzenlenen konserle devam etti.