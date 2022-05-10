Şişli Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı - Haberler

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Şişli Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı

AA - İlyas Kaçar - Güncel
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Şişli Okmeydanı'nda asayiş uygulaması yapıldı

Şişli Okmeydanı'nda, yaklaşık 90 polisin katıldığı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şişli Okmeydanı'nda, yaklaşık 90 polisin katıldığı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan, Özel Harekat, Asayiş, Toplum Destekli Polislik, Narkotik, Trafik Denetleme, Yunus ve Önleyici Hizmetler ekiplerinin katıldığı uygulamada yaklaşık 90 polis yer aldı. Semtte kurulan 4 farklı kontrol noktasında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlik belgeleri kontrol edildi. Kadın yolcu ve sürücülere Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

İlçenin sokaklarında da çok sayıda ekip, yaya ve araçlara yönelik asayiş denetimi yaptı.

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AA / İlyas Kaçar - Güncel

Okmeydanı, Hisarcık, Asayiş, Şişli, Güncel, Haberler

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