Şişli'deki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
İstanbul Şişli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı, yaralanan A.P.'nin tedavi sürecinin sonunda hayatını kaybetmesiyle 3'e çıktı. Olayın detayları ve kazaya karışan motosiklet ile otomobilin durumu araştırılıyor.
İstanbul Şişli'de otomobilin önce motosiklet ardından kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.
Darülaceze Caddesi'nde 17 Aralık'taki kazada yaralanan A.P. (30), tedavi gördüğü hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
A.P'nin yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Kaza
Darülaceze Caddesi'nde 34 TT 2213 plakalı otomobil karşı istikamete geçip önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarpmıştı. Kazada aralarında yayaların da bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.