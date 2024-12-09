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Şişli'deki Suriye Konsolosluğu'nda Devrim Bayrağı Dalgalanıyor

Şişli'deki Suriye Konsolosluğu'nda Devrim Bayrağı Dalgalanıyor
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Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğunda, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından çalışanlar, konsolosluğun balkonuna 'Suriye devrimi bayrağı' astı.

Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından "devrim bayrağı" asıldı.

Çalışanlarca dün başkonsolosluğun balkonundan kaldırılan rejime ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" asıldığı görüldü.

Bayrağın sabah saatlerinde konsolosluk çalışanları tarafından balkondaki yerine asıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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