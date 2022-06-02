Şişli'deki ölümlü trafik kazasında İETT şoförünün yargılanmasına başlandı - Haberler

Şişli'de 73 yaşındaki Remezan Taner'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü Ahmet Tunç'un yargılanmasına başlandı.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Tunç, avukatı Deniz Kaya ile katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, olay günü kullandığı otobüsle Taksim'den Harbiye yönüne doğru orta şeritte gittiğini söyledi.

Sağında iki otobüsün durak bulunmamasına rağmen arka arkaya durduğunu belirten Tunç, "Orta şeritte yaklaşık 40 km hızla giderken vefat eden kişi iki halk otobüsünün arasından birden yola çıktı. Kendisini son anda fark ettim. Aracımda 45-50 yolcu bulunduğundan otobüsü sağa doğru kıramazdım, çünkü sağımda da otobüsler vardı. Otobüsümdeki yolcular yaralanabilirdi. Bu yüzden otobüsü sola kırdım, orada ağaçlar vardı. Kaza da bu anda gerçekleşti. Olay, vefat edenin aniden yola atlaması nedeniyle gerçekleşmiştir. Benim bir kusurum yoktur. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı Kaya, dosya içindeki bilirkişi raporunun çelişkili olduğunu vurgulayarak, "Değerlendirme kısmında maktul asli kusurlu olarak söylenilmişse de sonuç kısmında asli kusur müvekkile atfedilmiştir. İddianame de dolayısıyla bu yönde hazırlanmıştır. Öncelikle bu çelişkinin giderilmesini istiyoruz. Müvekkilin olayda kusuru bulunmamaktadır. Beraatine karar verilsin." dedi.

Mahkeme, sanık avukatına delillerini ve beyanlarını sunması için süre verdi.

Savunması alınan sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve maktulün nüfus kayıt örneğinden varsa ailesine ulaşılarak duruşmadan haberdar edilmelerine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet Tunç'un (28), kullandığı otobüsle 23 Ağustos 2021'de Harbiye'den Osmanbey'e doğru seyir halinde olduğu belirtildi.

Otobüsün, Harbiye Askeri Müzesi yakınında Tunç'un dikkatsizliği sonucu yolun karşısına geçmekte olan Remezan Taner'e (73) çarptığı ifade edilen iddianamede, Taner'in yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre, şüphelinin asli kusurlu olduğu kaydedilidi.

İddianamede, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.