Şişli'deki metro istasyonunda İSKİ'ye ait su borusu patladı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine ( İski ) ait su borusunun patlaması nedeniyle Şişli'deki metro istasyonunun Ortaklar kapısından durdurulan yolcu giriş ve çıkışları, suyun kesilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Şişli İstasyonu Ortaklar Caddesi'nin üzerinde bulunan İSKİ'ye ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Arıza nedeniyle ana cadde ve metro istasyonuna su aktığını gören görevliler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, suyu keserek Ortaklar Caddesi girişine gitmek isteyen yolcuları diğer kapılara yönlendirdi.

Yaşanan olumsuzluk nedeniyle metro seferlerinde herhangi bir aksama olmazken temizlik çalışmasının ardından metro istasyonunun Ortaklar girişi de yolcu geçişlerine açıldı.

İSKİ ekiplerinin arızanın giderilmesi başlattığı çalışmalar ise sürüyor.