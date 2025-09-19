Şişli'deki Konser Salonunda Yangın Çıktı

ŞİŞLİ'de tadilat işlemleri devam eden bir konser salonunun çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın saat 21.30 sıralarında Harbiye Mahallesi Dar'ül Redayi Caddesi'ndeki bir konser salonunun çatısının iç kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.