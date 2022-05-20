ŞİŞLİ'DEKİ İRANLI CİNAYETİ: ZİNDAŞTİ'NİN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ - Haberler

ŞİŞLİ'de, İranlı teknoloji uzmanı Masoud Molavi Vardanjanı'nın öldürülmesiyle ilgili davada, 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, 4 sanık hakkında 2 yıldan ile 20 yıla kadar hapis cezaları talep edildi. Haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar, Naci Şerifi Zindaşti, İran konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr ve Ali Esfanjanı'nın dosyalarının ise ayrılması istendi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abdulvahhab Koçak ve Veli Sarı getirildi. Tutuklu sanık Cengiz Akin ise, SEGBİS'le duruşmaya bağlandı. Tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

ZİNDAŞTİ VE KONSOLOSLUK YETKİLİSİNİN DOSYASI AYRILDI

"KAMERA ŞAKASI MI BU?"

"BEN VATAN HAİNİ DEĞİLİM"

MAHKEME BAŞKANI TAHLİYE İSTEDİ

GİZLİ ORGANİZASYONLA CİNAYET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın iddianamesinde, Vardanjanı'nın, Ali Esfanjanı ile birlikte yürüdüğü sırada, Abdulvahhap Koçak tarafından silahlı saldırıya uğradığı anlatıldı. Koçak'ın 11 el ateş ettiği Vardanjanı'nın ağır yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. O sırada sokakta bulunan bir kişinin de mermilerden biriyle yaralandığı anlatıldı. İddianamede açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Vardanjanı'nın İran ve ABD vatandaşı, yapay zeka ile ilgili çok sayıda çalışma yapan ödüllü bir bilim adamı olduğu belirtildi. İddianamede konsolosluk görevlisi Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın diğer şüphelilerle birlikte belli bir plan, organizasyon ve gizlilik içerisinde hareket ederek, Vardanjanı'nın öldürülmesi için hazırlık yaptığı belirtildi. Cinayetin öncesinde ve sonrasındaki tüm süreci yönettiği, cinayetten önce sürekli Ali Esfanjanı ile irtibat halinde kaldığı vurgulandı. Sanık Noshahr'ın olaydan sonra Esfanjanı'nın İran'a gitmesi için yardım ettiği, görev süresi sona ermeden de Türkiye'den ayrılarak İran'a gittiği anlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel