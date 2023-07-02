Şişli'deki akaryakıt istasyonunda çalışan darbedildi

Şişli'deki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Kemal Ş., iki kişi tarafından darbedildi. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şişli'deki bir akaryakıt istasyonunu çalışanının iki kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen üç kişi ile istasyonda çalışan Ali Kemal Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki iki kişi, Ali Kemal Ş'yi darbetmeye başladı.

İstasyon çalışanları ve kavganın sesini duyup gelen bekçiler, tarafları ayırdı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.