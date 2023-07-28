İstanbul Şişli'de durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise bir kasanın içinden metamfetamin, extacy, kahverengi uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Şişli'de zehir tacirlerine operasyon: Kasadan uyuşturucu çıktı

Üzerlerinde evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan 5 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL Şişli'de durdurulan şüpheli bir araçtaki 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıkması üzerine şahısların evinde arama yapıldı. Evde yapılan aramalarda bir kasanın içinden 635 gr metamfetamin, 50 adet extacy, 5 gram kahverengi uyuşturucu madde ve 7 bin 460 lira nakit para çıkarken, operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ekipleri, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 26 Temmuz'da Şişli Merkez Mahallesi'nde durdurulan şüpheli bir araçta bulunan İ.İ., E.C.D. ve M.T. isimli şahısların üstleri arandı. Şahısların üstünden 86,83 gram poppers, 365 gram GE, 25 adet uyuşturucu hap, 46,54 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 3 bin 240 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin devamında şüpheli şahıslardan İ.İ.'nin sürekli ev arkadaşı ile görüşmek istediğini belirtmesi ve şahsın sürekli telefon ile arandığı görülmesi üzerine ikamet adresine aynı gün operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan E.A. ve Y.B. isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; bir kasa kırıldı. Kasadan 635 gr metamfetamin, 50 adet extacy, 5 gram kahverengi uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 7 bin 460 lira nakit para çıktı. Evde ayrıca 5 litre GE de bulundu. Yakalanan, E.C.D., M.T., ve Y.B. isimli şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.İ., E.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.