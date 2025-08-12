Şişli'de Yumruklu Kavga Kameralara Yansıdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de bir otopark girişinde iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şişli'de iki kişi arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurtuluş Caddesi'nde bulunan bir otopark girişinde dün akşam saatlerinde iki kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine yumruk atmaya başladı. Sonrasında, taraflardan biri diğerini yere yatırıp yumruklayarak darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga edenlerden biri taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı

Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi

Tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.