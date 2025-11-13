Şişli'de Yol Vermeme Kavgasında Bıçaklama: Zanlı Tutuklandı

Şişli'de kavga ettiği minibüsün sürücüsü ile bir yolcuyu bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan motosikletteki zanlı tutuklandı.

İzzet Paşa Mahallesi'nde 11 Kasım'da yaşanan yol verme kavgasında, minibüsün sürücüsü ile yanındaki 18 yaşından küçük kişinin bıçaklanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik bilgisini tespit ettikleri motosikletin sürücüsü F.S.Ö. ile yanındaki Ş.B'yi gözaltına aldı.

Zanlı Ş.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 2 kişiyi bıçakladığı iddiasıyla tutuklandı.

Motosikletin sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzzet Paşa Mahallesi'nde üzerinde 2 kişi bulunan motosikletin sürücüsü ile minibüsün sürücüsü arasında yol verme tartışması çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletteki yolcu, minibüs sürücüsünü ve yanındaki 18 yaşından küçük yolcuyu bıçaklayıp kaçmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

Kavga anı, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.