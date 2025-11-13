Haberler

Şişli'de Yol Verme Tartışması Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Şişli'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma sonrasında bir motosikletli, minibüste bulunan iki genci bıçakla yaraladı. Olay anında güvenlik kameraları devreye girdi ve şüpheliler kısa sürede yakalandı.

ŞİŞLİ'de trafikte yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli 2 kişiden biri, minibüste bulunan Abdülhamit Han A. (18) ve A.K.'yi (17) bıçakla yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren Şafak B. ve ve motosikleti süren Ferhat Sefa Ö.'yü kısa sürede yakaladı. Şafak B. tutuklanırken, Ferhat Sefa Ö. ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, 11 Kasım Salı günü saat 20.30 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeyken minibüs sürücüsü Abdülhamit Han A. ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle motosikletin arkasındaki Şafak B., cebinden çıkardığı bıçakla minibüs sürücüsü Abdülhamit Han A.'yı kolundan, yanında bulunan A.K.'yi ise kalbinin altından bıçakladı.

Yaralanan A.K., can havliyle koşarak sokağa girerken, Şafak B. de peşinden bir süre kovaladı. Ardından motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö.'nün yanına dönen şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdülhamit Han A. ve A.K.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 2 genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin motosikletli 2 kişi olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen Şafak B. ve Ferhat Sefa Ö., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şafak B., 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö. adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayda kullanılan bıçağa polis tarafından el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
