Şişli'de Yol Verme Kavgasında Silah Çekildi
Şişli'de iki sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir sürücü aracından silahını alarak diğerine doğru yürüdü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
ŞİŞLİ'de iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışmasında sürücülerden biri, silahla diğer sürücünün üzerine yürüdü. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Olay, dün öğlen saatlerinde Bomonti'de meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sürücüler birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında taraflardan biri aracından silahını alarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine saldırdığı, o sırada diğer vatandaşların araya girdiği, taraflardan birinin araçtan silahını alıp diğerinin üstüne yürüdüğü anlar yer alıyor.
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