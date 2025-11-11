Şişli'de Yol Kavgasında İki Kişi Bıçakla Yaralandı
İzzetpaşa Mahallesi'nde motosikletli bir yolcu minibüs sürücüsüne bıçakla saldırdı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şişli'de 2 kişinin bıçakla yaralandığı yol kavgası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İzzetpaşa Mahallesi'nde, üzerinde iki kişi bulunan motosikletin sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletteki yolcu, minibüs sürücüsünü ve yanındaki 18 yaşından küçük bir kişiyi bıçakladı.
Saldırgan kaçarken, yaralılar hastaneye götürüldü.
Polisin, kaçan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.
Öte yandan, kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel