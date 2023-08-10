Şişli'de yokuşta kontrolden çıkan kamyon 7 araca çarptı

Şişli Fulya Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyon, yokuşta kontrolden çıkarak 7 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, olası başka kazalara karşı önlem aldı.