Şişli'de Yokuş Aşağı İnen Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
Şişli'de yokuş aşağı inerken park halindeki araçlara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Feriköy Yeni Alem Sokak'ta meydana gelen kazada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki araca çarptı ve takla attı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şişli'de yokuş aşağı inerken park halindeki araçlara çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Feriköy Yeni Alem Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen Aslı G. yönetimindeki 34 EGS 865 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarpıp takla attı.
Çevredeki vatandaşların ibarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.