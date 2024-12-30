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Şişli'de Yıkım Sırasında Çatı Yangını Çıktı

Şişli'de Yıkım Sırasında Çatı Yangını Çıktı
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Şişli'de yıkım işlemleri sırasında bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle mahsur kalan işçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Şişli'de yıkım işlemi yapılan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde bulunan binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıkım işlemleri sırasında başlayan yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yanan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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