ŞİŞLİ'DE YER ALTI KABLOLARINDA YANGIN; 3 BİNA BOŞALTILDI

ESKİŞEHİR (DHA) - ŞİŞLİ'de yer altı kablolarının yanması nedeniyle rögarda patlama oldu. 3 binada oturanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinleri, çocukları ve hayvanları ile dışarı çıktı. Arızanın giderilmesi ve duman tahliyesinin ardından bina sakinleri evlerine alındı.

Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta saat 08.30 sıralarında yer altı elektrik kablolarının yanması nedeniyle etrafa duman yükselmeye başladı. Bir süre sonra büyük bir gürültüyle rögar kapağı patlayarak, fırladı. Binalardakiler yoğun duman dolması ve gürültü nedeniyle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde yeraltı kablolarının yandığı belirlendi. Ekipler etrafa güvenlik şeridi çekerek 3 binayı tedbir amaçlı boşalttı. Elektrik ekipleri bölgedeki akımı kesti. Çalışmaların ardından ev sahiplerinin, dairelerine girşlerine izin verildi.

"BİNA KOMPLE BOŞALDI"

CAN DOSTLARINI DA YANLARINA ALDILAR

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Demirören Haber Ajansı / Güncel