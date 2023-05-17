Şişli'de yaşlı kadının cep telefonu kapkaçı

Olay, Şişli Merkez Mahallesi'nde 22 Nisan Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Yaşlı çift sokakta yürüdüğü sırada arkalarından gelen motosikletli 2 kişi, çiftin yanına yaklaştı ve A.H. isimli kadının elinde bulunan cep telefonunu alarak hızla olay yerinden kaçtı. Yaşlı çift, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.H. ve kocasının ifadesini aldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri sokaktaki ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Kimlikleri belirlenen kapkaççıların Halide Edip Adıvar Mahallesi Sarıçiçek Sokak'ta oldukları tespit edildi.İki kişi motosikletle bilrikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda 2 şüphelinin bir gün arayla başka bir kapkaç olayına da karıştıkları da ortaya çıktı.

- İstanbul