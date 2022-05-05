Şişli'de yaşı küçük 3 kişiyi alıkoyan şüpheliler yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şişli'de yaşı küçük 3 kişiyi alıkoyan şüpheliler yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Şişli'de yaşı küçük 3 kişiyi alıkoyan şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de yaşı küçük 3 kişiyi alıkoyan şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede çiğköfte dükkanı olarak faaliyet gösteren iş yerine torpil attığı öne sürülen yaşı küçük E.O, M.T.K. ve F.E'nin zorla alıkonulduğu belirledi.

Çalışma başlatan ekipler, 3 kişiyi torpil atarak müşterilere rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle alıkoyan iş yeri sahipleri Y.E.İ, E.İ. ve Y.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title