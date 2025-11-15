Haberler

Şişli'de Yasa Dışı Kumar Operasyonu: Baba ve İki Oğlu Gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de düzenlenen operasyonda yasa dışı rulet makineleriyle kumar oynattığı iddia edilen bir baba ve iki oğlu gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında 294 bin lira kumar parası da var.

Şişli'de düzenlenen operasyonda yurt dışından yasa dışı yollarla getirdiği rulet makinesiyle evinde kumar oynattığı iddiasıyla baba ile iki oğlu gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki 4 adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda 3'ü ikamet ve biri kumarhane olarak kullanılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 rulet makinesi ile üst bölümü, çeşitli renklerde 1450 oyun pulu, 10 deste iskambil kağıdı ve kumar parası olduğu değerlendirilen 294 bin lira ele geçirildi.

Rulet makinelerini yasa dışı yollarla ülkeye sokarak kumar oynattıkları öne sürülen H.T. (64) ile oğulları M.T. (27) ve C.T. (26) gözaltına alındı.

Ele geçirilen suç unsurları, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

Kruvaziyer turlarında kumar iddiası

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince derinleştirilen soruşturma kapsamında şüpheli baba ile iki oğlunun yurt dışına çıkararak veya kruvaziyer turlarında bazı kişilere kumar oynattıkları iddia edildi.

Kendisi de yurt dışına çıkan şüpheli H.T'nin rulet makinelerini yasa dışı yollarla yurda getirdiği öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 3 zanlı, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı

Sosyal medyanın gündemine oturan kadın öğretmen
Sedat Peker'in, Rojin Kabaiş olayında avukatını görevlendirmesi an meselesi

Yürekleri yakan olayda avukatını görevlendirmesi an meselesi
Zincir markette pes dedirten olay: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı

Zincir markette skandal: Çalışan kayda alındığını fark edince kaçtı
Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı

Bu görüntülerin adresi Hindistan değil Türkiye
Kadın öğretmenin kıyafeti büyük tartışma yarattı

Sosyal medyanın gündemine oturan kadın öğretmen
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü

Altında ibre terse döndü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha

Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
45 gün içinde doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin TL ceza

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bunu yaptırmayana 10 bin TL ceza
Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü

Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Dilovası yangınında can kaybı 7'ye yükseldi

Dilovası yangınından bir acı haber daha
Galatasaray Mauro İcardi için kararını verdi

Icardi'nin Galatasaray'daki kaderi netleşti
23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Beton parçaları üzerine düştü

23 yaşındaki işçinin feci ölümü! Çabaları sonuçsuz kaldı
Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi: O alanı kazınca...

Şehit mezarının yeri, koyun sürüsünün garip davranışıyla fark edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.