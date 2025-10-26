Şişli'de Yangın: Şenol Gün Hayatını Kaybetti

Haberler

Güncelleme:
Şişli'de bir binanın çatı katında çıkan yangında yalnız yaşadığı öğrenilen 49 yaşındaki Şenol Gün hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, Gün'ün cansız bedenine ulaştı. Cinayet ve yangınla ilgili polis incelemesi sürüyor.

ŞİŞLİ'de bir binanın çatı katında yalnız yaşadığı öğrenilen Şenol Gün (49) çıkan yangında hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Gün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay saat 09.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri daireye girerek yangını söndürdü. Yapılan incelemede mutfakta bir kişinin hareketsiz yattığı tespit edildi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde evde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ölenin Şenol Gün olduğunu belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şenol Gün'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Eşinden ayrıldığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Gün'ün yalnız başına yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
