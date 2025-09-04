Şişli'de Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
Şişli Piyalepaşa Bulvarı'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, otların arasında başlamış ve ağaçlara sıçramıştı.
Doğan Can CESUR/İSTANBUL, - Şişli Piyalepaşa Bulvarı'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın saat 15.40 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda çıktı. Otların arasında başlayarak kısa sürede ağaçlara sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları yapan ekipler, çevrede yeniden alevlenme yaşanmaması için uzun süre bölgede çalışma yaptı.
