Haberler

Şişli'de Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Şişli'de Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, otların arasında başlamış ve ağaçlara sıçramıştı.

Doğan Can CESUR/İSTANBUL, - Şişli Piyalepaşa Bulvarı'ndaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 15.40 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki ağaçlık alanda çıktı. Otların arasında başlayarak kısa sürede ağaçlara sıçrayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları yapan ekipler, çevrede yeniden alevlenme yaşanmaması için uzun süre bölgede çalışma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şampiyonlar Ligi simüle edildi: Galatasaray'ın sırası şaşırttı

Şampiyonlar Ligi simüle edildi: Galatasaray'ın sırası şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşından da utanmıyor! Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti

Yaşından da utanmıyor! Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.