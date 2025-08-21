Şişli'de Yalnız Yaşayan Bir Adamın Şüpheli Ölümü

Şişli'de Yalnız Yaşayan Bir Adamın Şüpheli Ölümü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şişli'de Yalnız Yaşayan Bir Adamın Şüpheli Ölümü
Haber Videosu

49 yaşındaki Gökmen Yıkılkan, evinde yalnız yaşarken ölü bulundu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde vücudunda darp ve bıçak yarası izine rastlanmadı.

ŞİŞLİ'de yalnız yaşayan Gökmen Yıkılkan (49), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinin salonunda ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Yıkılkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Olay, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Feriköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte bulunan binadaki dairede yalnız yaşayan Gökmen Yıkılkan'dan yakınları bir süre haber alamadı. Yılkınkan'ın evine gelen ağabeyi Hacı Yıkılkan (53), çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi. Kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gören Yıkılkan'ın ağabeyi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Gökmen Yıkılkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında Yıkılkan'ın vücudunda darp ve bıçak yarası izine rastlanmadı. Yıkılkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Komisyonda sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

Barış Annesi'nden komisyona damga vuran istek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.