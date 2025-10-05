Haberler

Şişli'de Yakalanan Ağır Ceza Hükümlüsü Cezaevine Gönderildi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlüyü Şişli'deki bir evde yakaladı. Mehmet K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şişli'de düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 4 yıl 2 ay hapis cezası ile hakkında çeşitli suçlardan 9 arama kararı bulunan Mehmet K'nin, Şişli'deki bir evde saklandığını tespit etti.

Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2019 yılından itibaren aranan hükümlü Mehmet K, masanın altında yakalandı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
