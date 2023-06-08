Şişli'de Yabancı Uyruklu 2 Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

Bomonti'de Libya uyruklu 3 kişi, kaldıkları rezidanstan çıktıkları sırada arkalarından gelen yüzleri maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Reca Muhammed ile Adel Muhammed ayaklarına gelen mermiler nedeniyle yaralanırken saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.