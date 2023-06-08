Şişli'de Yabancı Uyruklu 2 Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı
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Bomonti'de Libya uyruklu 3 kişi, kaldıkları rezidanstan çıktıkları sırada arkalarından gelen yüzleri maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Reca Muhammed ile Adel Muhammed ayaklarına gelen mermiler nedeniyle yaralanırken saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.
Şişli'de yabancı uyruklu 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bomonti'de Libya uyruklu 3 kişi, kaldıkları rezidanstan çıktıkları sırada arkalarından gelen yüzleri maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Reca Muhammed ile Adel Muhammed ayaklarına gelen mermiler nedeniyle yaralanırken saldırganlar kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.
Silahlı saldırı anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, rezidansın kapısından çıkan 3 kişiye arkadan yaklaşan yüzleri maskeli 2 kişinin silahla ateş ettikten sonra kaçması, ayaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle 2 kişinin yaralanması yer alıyor. Saldırganlardan birinin silahında susturucu olduğu da görüntülerde bulunuyor.