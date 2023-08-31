Şişli'de yabancı iş adamı kaçırma olayında 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Şişli'de yabancı uyruklu bir iş adamının kaçırılıp gasbedilmesine ilişkin operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İş adamı, şüphelilerin silah tehdidiyle parasını aldığını ve serbest bıraktığını belirtti.

Şişli'de yabancı uyruklu bir iş adamının kaçırılıp gasbedilmesine ilişkin operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran A.A.Q.A. isimli yabancı uyruklu iş adamı, daha önce ticaret yaptığı 2 kişinin de aralarında bulunduğu 10 kişinin kendisini zorla bir araca bindirerek bilmediği bir adrese götürdüğünü anlattı.

İş adamının, şüphelilerin silah tehdidiyle 14 bin dolar parasını aldığı, 270 bin dolarlık senet imzalattığı ve parayı bulup getirmesi için kendisini serbest bıraktıklarını belirtmesi üzerine, Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılma olayının yaşandığı noktadan itibaren çok sayıda güvenlik kamerasının görüntüsünü inceledi.

Çalışma kapsamında iş adamının Gaziosmanpaşa'daki bir adrese zorla götürüldüğü ve darbedildiği anların yer aldığı görüntüleri elde eden polis ekipleri, olayda kullanılan aracı ve şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.