Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı
Güncelleme:
İstanbul'un Şişli ilçesinde polis denetimlerinde durdurulan hafif ticari araçta 64.41 gram marijuana ve uyuşturucuya dair çeşitli belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Ekim'de Şişli'de denetim yaptı. Ekiplerin Mahmut Şevki Paşa Mahallesi'nde durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramalarda çeşitli yerlere zulalanmış 64.41 gram marijuana, 2 adet cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 700 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli B.O., emniyetteki işlemlerinin ardında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

