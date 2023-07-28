Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

ŞİŞLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Şişli'de uyuşturucu satıcılarının yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Merkez Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan İ.İ., E.C.D. ve M.T.'nin üst aramasında uyuşturucu ele geçilidi. 3 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Karakolda şüphelilerden İ.İ. telefonla sürekli ev arkadaşıyla görüşmek istemesi ve sürekli telefonun arandığının görülmesi üzerine polis ekipleri eve aynı gün operasyon düzenledi.Evde bulunan E.A. ve Y. B. gözaltına alındı. Ev içerisinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.İ. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.C.D., M.T., ve Y.B. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı