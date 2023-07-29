Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişiden 2'si tutuklandı. Operasyonda 3 kilo 435 gram sentetik uyuşturucu, 12 bin 580 lira, 115 dolar, 20 avro ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Paşa Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi.

Ekipler takibe aldıkları bir evde S.E.A'nın pencereden bir kişi ile uyuşturucu alışverişi yaptığını belirledi. Olay yerinden uzaklaştığı sırada yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 3,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinin yapıldığı adrese yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 3 kilo 435 gram sentetik uyuşturucu, 12 bin 580 lira, 115 dolar, 20 avro ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.E.A. "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan serbest bırakılırken, G.P. ve T.P. sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.