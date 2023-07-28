Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Şişli'de uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyuşturucu malzemeleri ele geçirdi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şişli'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Şişli Merkez Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Aramada, yaklaşık 500 gram uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap, hassas terazi ve bir miktar para bulundu, araçtaki İ.İ, E.C.D. ve M.T gözaltına alındı.

Şüphelilerden İ.İ'nin sürekli ev arkadaşıyla görüşmek istediğini belirtmesi ve sıklıkla telefonla aranması üzerine, evine düzenlenen operasyonda da 640 gram uyuşturucu, 50 uyuşturucu hap, 5 litre sıvı halde uyuşturucu, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. Polis ekipleri, evdeki E.A. ve Y.B'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.İ. ve E.A. tutuklandı, E.C.D, M.T, ve Y.B. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.