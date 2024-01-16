Şişli'de Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

Şişli'de üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki rezidanslara motosikletle veya yaya olarak akşam saatlerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli hareketlerde bulunan M.F'yi durduran ekipler, zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.F. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.