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Şişli'de Uyuşturucu Bulunan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şişli ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki rezidanslarda uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda, M.F. isimli şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ve 2 bin lira ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şişli'de üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki rezidanslara motosikletle veya yaya olarak akşam saatlerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli hareketlerde bulunan M.F'yi durduran ekipler, zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.F. hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Şişli Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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