ŞİŞLİ'DE ÜÇ KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ CİNAYETE ÜÇ KEZ MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde 8 ay önce bir gecekonduda kafalarından silahla vurulmuş halde bulunan biri erkek, iki genç kadının öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde 8 ay önce bir gecekonduda kafalarından silahla vurulmuş halde bulunan biri erkek, iki genç kadının öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, 17 yaşındaki Tülay Vural, 27 yaşındaki Merve Özturan ve 45 yaşındaki Vahit Ateş'i pompalı tüfekle vurarak öldürdüğünü itiraf eden 44 yaşındaki Bülent Portakal hakkında üç kez müebbet hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay 25 Kasım 2022 günü saat 19.00 sıralarında Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne üç kişinin silahla vurularak öldürüldüğü ihbarı yapılmasıyla ortaya çıktı. Polis, Zeytinlik Sokak 77 numaradaki adresteki gecekonduya gittiğinde salonda bir kadın ve bir erkeği sırt üstü yatar şekilde, diğer odada ise bir kadını yatakta oturur vaziyette silahla vurulmuş oldukları gördü. Vahit Ateş, Tülay Vural ve Merve Özturan'ın kafalarından kurşunlanarak öldürüldükleri tespit edildi. Yerde iki tane av tüfeği kartuşu ve kova olarak tabir edilen uyuşturucu kullanımındaki materyaller bulundu.

ANNESİ POLİSE ANLATTI

ÜÇ GÜN SONRA ADAPAZARI'NDA YAKALANDI

SAVCILIKTA İTİRAF ETTİ

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Otopsi raporuna göre cinayetlerin yakın atış mesafesinden yapıldığı belirlendi. İddianamede, tutuklanan şüpheli Bülent Portakal'ın üç kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla "Kasten öldürme " suçundan üç kez müebbet hapsi istendi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.