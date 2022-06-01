ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI - Haberler

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ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI

ŞİŞLİ'de iki sürücü arasında çıkan trafik tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.

ŞİŞLİ'de iki sürücü arasında çıkan trafik tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Araya diğer sürücülerin girmesiyle kavga son buldu. Kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerine meydana geldi. Aynı yönde giden iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Birbirlerine yumruk atmaya ve vurmaya çalışan iki sürücü araya giren diğer sürücülerin tarafından sakinleştirildi. İki sürücü otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı. Trafikte yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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Güvenlik kamerası

Araçlarından inen iki sürücü

Sürücülerin birbirlerine vurmaya çalışması

Sürücülerin sarılması

Kavga eden sürücülerin ayrılması ve olay yerinden uzaklaşmaları

Genel ve detaylar


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hürriyet kavga Şişli Güncel Haberler

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