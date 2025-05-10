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Şişli'de Trafikte Kaos: Otomobil Bariyerlere Çarptı

Şişli'de Trafikte Kaos: Otomobil Bariyerlere Çarptı
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Şişli'de bir otomobilin yavaş hareket ederek trafik akışını aksatması ve yol kenarındaki bariyerlere çarpmasının görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli'de, bir otomobilin trafik akışını aksatacak şekilde ağır seyredip yol kenarındaki bariyerlere çarpması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolunda, henüz sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 CLJ 539 plakalı otomobil, trafik akışını aksatacak şekilde ağır seyredip sağa ve sola manevra yapmaya başladı.

Aracıyla yol kenarındaki bariyerlere çarpan sürücü, daha sonra otomobilini şeridinde giden motosikletin üstüne sürdü.

Bu anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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