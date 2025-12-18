Haberler

Şişli'deki kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şişli'de kontrolden çıkan bir otomobil, motosiklete ve yayalara çarparak iki kişinin ölümüne sebep oldu. Cenazeler İstanbul'da toprağa verildi.

Şişli'de otomobilin önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Evli ve bir çocuğu olan Necmiye Kurtuluş Çelik için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen törende, yakınları taziyeleri kabul etti.

Ailenin yakınlarının katılımıyla ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in naaşı Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Hakan Dündar'ın cenazesi ise Şişli'deki Feriköy Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza

Darülaceze Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 TT 2213 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı istikamete geçip önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarpmış, kazada aralarında yayaların da bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'daki facia göz göre göre gelmiş! Rapordaki bir detay korkunç
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
title