Şişli'deki kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi defnedildi

Şişli'de otomobilin önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Evli ve bir çocuğu olan Necmiye Kurtuluş Çelik için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen törende, yakınları taziyeleri kabul etti.

Ailenin yakınlarının katılımıyla ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in naaşı Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Hakan Dündar'ın cenazesi ise Şişli'deki Feriköy Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza

Darülaceze Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 TT 2213 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı istikamete geçip önce motosiklete, ardından kaldırımdaki yayalara çarpmış, kazada aralarında yayaların da bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.