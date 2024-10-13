Şişli'de Trafik Kavgası: Kornaya Basma Nedeniyle Arbede

Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Lala Şahin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü arasında kornaya basma nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan biri, kavga ettiği sürücünün aracının camını kırdı. Ardından araç içerisinde bulunan yolcuyu camdan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada bir kadın 'Polis çağırın' diye bağırırken, kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra sona eren kavga anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel