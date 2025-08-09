Şişli'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren 5 Sürücüye Cezai İşlem

Şişli'de araçlarıyla konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos'ta bir grup aracın Halide Edip Adıvar Mahallesi'ndeki kavşakta konvoy oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Araç plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen U.Ö. (23), B.A. (20), Y.K. (40), S.K. (25) ve H.S.A'ya (23), Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 19 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

Sürücüler hakkında ayrıca "cebir veya tehdit ile kara ulaşım araçlarının hareket etmesini engellemek" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.