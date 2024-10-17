Üye Girişi
Haberler

Şişli'de Temizlik Yaparken Baza Kapağının Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti

Şişli'de Temizlik Yaparken Baza Kapağının Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de, temizlik yaptığı esnada üzerine baza kapağı düşen 43 yaşındaki Burcu E., hayatını kaybetti. Olay sonrası aile tarafından çağrılan ambulans, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şişli'de temizlik yaptığı sırada üzerine baza kapağı düşen kadın, hayatını kaybetti.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında yaşayan Burcu E. (43), dün temizlik yaptığı esnada bir şey almak için odasındaki bazayı açtı. Bu sırada baza kapağı Burcu E'nin üzerine düştü.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burcu E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Burcu E'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu'ndan bugün ailesi tarafından teslim alınan Burcu E'nin cenazesinin, Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel

Adli Tıp Kurumu Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Yaşam Şişli

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail-İran savaşını yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmemiz lazım

Hakan Fidan uyardı: 2 ülke arasında savaş çıkma ihtimali oldukça yüksek

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı? Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti? Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? 18 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak? Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi! 17-18 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.