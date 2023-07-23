Şişli'de Telefon Hırsızlığı Yapan Şüpheliler Yakalandı

Şişli'de yolda telefonla konuşarak yürüyen vatandaşların telefonlarını motosikletleriyle yanaşarak çalan iki şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de yolda yürürken telefonla konuşan vatandaşların telefonlarını iki şüpheli motosikletle yaklaşarak çaldı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nin olaya ilişkin başlattığı çalışmalarda, şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelemeye alındı. Kameralara yansıyan görüntülerde şüpheliler, yolda telefonla konuşanların yanına motosikletle yaklaşıp kapkaç yöntemiyle çalıp uzaklaşıyor. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nin yaptığı incelemelerde şüphelilerin 14 suç kaydı bulunan Doğukan M. (22) ve Bahar S. (27) olduğu tespit edildi.

Şahıslar 19 Temmuz Çarşamba günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eyüpsultan'da motosikletleriyle birlikte yakalandı. Haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması için adliyeye sevk edilen şüpheliler Doğukan M. ve Bahar S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL